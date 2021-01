The Last of Us-serien skifter regissør

Du ser på Annonser

Kort tid etter at HBO og PlayStation Productions avslørte at de skal lage TV-serie av The Last of Us ble det også klart at planen var å la Chernobyl-regissøren Johan Renck ta seg av første episode. Som følge av Covid-19 har dessverre tidsplanen blitt endret, noe som betyr at det ikke passer for Renck lenger.

The Hollywood Reporter kan fortelle at det i stedet er Kantemir Balagov som skal regissere The Last of Us-seriens pilot-episode. Den unge karen er nok i hovedsak kjent for Beanpole og Closeness blant det internasjonale publikum, så det blir helt klart en ny erfaring for undertegnede.