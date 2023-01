The Last of Us-spillene har solgt over 37 millioner eksemplarer

HQ

Til tross for både ekte og falske lekkasjer som uten tvil fikk mange til å ikke kjøpe The Last of Us: Part II kunne PlayStation Studios og Naughty Dog skryte av at spillet hadde solgt over 10 millioner eksemplarer forrige sommer. Kort tid etter var det også diskusjon rundt nødvendigheten av og prisen til The Last of Us: Part I, men remaken har visst også gjort det ganske bra.

PlayStation forteller nemlig at The Last of Us-spillene nå har solgt 37 millioner eksemplarer totalt. Dette inkluderer altså The Last of Us, remasteren på PS4, The Last of Us: Part I og The Last of Us: Part II, og du kan være trygg på at tallen fortsetter å stige når HBO-serien starter den 16. januar og remaken kommer på PC i mars.