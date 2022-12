The Last of Us-trailer avslører endringer med Take on Me i bakgrunnen

Tidligere denne uken nevnte jeg at HBO og PlayStation Productions tilsynelatende hintet til at de ville vise oss mer av The Last of Us-serien som starter på HBO Max den 16. januar på Comic-Con Brasil denne helgen. Gledelig nok viste det seg å stemme, og enda bedre er det at traileren leverer varene.

For nå har vi fått den første skikkelige traileren for HBO's The Last of Us, og jeg sliter enkelt sagt med å holde forventningene i sjakk etter å ha sett den. Jeg tror ikke det bare skyldes at A-ha sin Take on Me (en referanse til The Last of Us: Part II selv om den delen av historien ikke er med i første sesong) høres i bakgrunnen heller, for vi får også servert noen gode ord fra Pedro Pascal, et artig øyeblikk fra Bella Ramsey som ikke finnes i spillet, vårt første glimt av en bloater og en rekke scener som beviser at serien vil endre en god del av Naughty Dog sin fantastiske historie.