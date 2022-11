HBO viser frem de viktigste personene i The Last of Us

HQ

Takket være en kort teaser og skikkelig trailer har vi allerede sett en del av Pedro Pascal som Joel og Bella Ramsey som Ellie i HBOs lovende The Last of Us-serie. Disse har også gitt oss noen glimt av både kjente og mindre kjente folk i andre roller, men nå er det tid for å rette mer av fokuset mot dem.

HBO og PlayStation Productions har gitt oss en rekke plakater som retter rampelyset mot viktige personer Joel og Ellie møter på i den første sesongen av The Last of Us, noe som betyr en nærmere titt på Gabriel Luna som Tommy, Anna Torv som Tess, Nick Offerman som Bill og Merle Dandridge som Marlene. Selvsagt har vi fått to nye av hovedrollene også, og du kan se alle under.