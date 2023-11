The Legend of Zelda: Ocarina of Time-video lar oss drømme om Ghibli-film

HQ

I årevis (til og med før YouTube fantes) har vi sett fan-skapte videoer i både animasjons- og live-action-format som gjenskaper scener fra The Legend of Zelda-spillene, og nå som vi offisielt vet at en live-action-film av spillserien er på trappene, vil videoen vi gir deg i dag garantert sette i gang fantasien din om en animasjonsfilmatisering.

Brukeren Rwanlink har laget en video som viser scener og figurer fra Ocarina of Time (og et påskeegg fra Skyward Sword) laget ved hjelp av Unreal Engine 5 og med en estetikk som ligner på filmene til det japanske animasjonsstudioet Ghibli. Skaperen forteller at det tok ham mer enn 600 timer og fire måneders arbeid å lage prosjektet, der han har hatt ansvaret for absolutt alt: fra animasjon og design av alle objekter, figurer og omgivelser til miksing av musikk og lyssetting.

I videoen ser vi hvordan Link forlater Kokiri-skogen, tar farvel med det store Deku-treet og reiser gjennom Hyrule-feltet til landsbyen Hyrule Castle, i tillegg til alle landsbyboerne som bor der, Navi, Talon, Malon, Happy Mask Shop-selgeren, prinsesse Zelda, kongen av Hyrule og Impa. Vi får til og med se Nabooru og Ganondorf ankomme for å (falskt) sverge troskap til kronen, og scenen i hagen med Link og Zelda som ser ut av slottets vindu.

Selv om det går rykter om at det vil komme flere The Legend of Zelda-filmer fra Illumination (som allerede har gjort det bra på kino med Super Mario-filmen i år), vil et samarbeid mellom Nintendo og Studio Ghibli med et lignende kvalitetsnivå helt sikkert øke filmens suksess til uante nivåer, tror du ikke?