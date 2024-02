The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom har blitt lastet ned ulovlig mer enn 1 million ganger

HQ

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom har solgt ekstremt bra, men det er ingen hemmelighet at Nintendo Switch er en svært populær konsoll for folk som piratkopierer spill, så vi visste alle at tallet kunne vært mye høyere. Nå har vi fått en indikasjon på hvor mye.

Stephen Totilo fra Game File har sett rettsdokumenter som avslører at Nintendo saksøker skaperne av den populære Switch-emulatoren Yuzu, og i et av dem står det at The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ble lastet ned ulovlig fra piratnettsteder mer enn 1 million ganger før spillet i det hele tatt var offentlig tilgjengelig.

Hva synes du om dette? Er piratkopiering greit hvis du ikke har råd til et spill? Hva med emulering?