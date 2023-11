The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom passerer 20 millioner solgte enheter

HQ

Med presentasjonen av den økonomiske resultatrapporten for inneværende regnskapsår har Nintendo allerede avansert at de har forbedret vekst- og salgsprognosene frem til slutten av mars 2024. En del av denne optimismen gjenspeiles i resultatene for maskinvaresalget, men samtidig forstår vi at man ikke bare kan stole på den nåværende katalogen for å oppmuntre 15 millioner flere kjøpere, så man må også se på spillene.

Og det har slett ikke gått dårlig for Nintendo i et år der den beste utgivelsen, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, har ligget like under 20 millioner solgte enheter, med 19,6 millioner eksemplarer pr. 30. september, noe som betyr at det er solgt nesten en million flere enn ved forrige telling. For å sette det i perspektiv til forgjengeren Breath of the Wild er det nå solgt 31,5 millioner enheter siden lanseringen i 2017, og det er solgt 550 000 eksemplarer siden mars.

Den mest omtalte utgivelsen dette kvartalet var Pikmin 4, med et mer enn prisverdig salg på 2,61 millioner enheter (halvparten bare i Japan). (halvparten av dem bare i Japan, der det har ligget på toppen av de fysiske salgslistene siden da). Dette gjør det, etter å ha passert Pikmin 3 Deluxe med 2,4 "kilo", til det mest solgte spillet i den milde strategiserien skapt av Shigeru Miyamoto.

Og vi kan ikke se bort fra Mario-titlene, som delvis på grunn av sin egen synergi og delvis på grunn av det ekstra løftet som Super Mario Bros: The Movie, har rørleggerens spill steget over hele linjen. Listens gigant er fortsatt Mario Kart 8 Deluxe, med 57,01 millioner (over 1,55 millioner siden mars), Super Mario Odyssey er allerede oppe i 27 millioner (26,95 millioner, over 510 000 siden mars 2023). Mario Party Superstars 11,44 millioner (1,27 millioner siden mars) og Super Mario 3D World + Bowser's Fury 12,58 millioner, over 1,2 millioner siden mars.

Heller ikke Tom Nooks Animal Crossing: New Horizons har heller ikke avtatt, med nesten 600 000 flere enheter siden mars til 43,38 millioner eksemplarer, og over 1,1 millioner nye eventyrere for Paldea i Pokémon Scarlet and Purple siden 1. april, noe som bringer niende generasjon Pokémon opp i 23,23 millioner enheter siden lanseringen i 2022.

Det er totalt 16 millioner solgte titler fra Nintendo så langt i dette regnskapsåret, men deres oppadgående vekstprognose på opptil 9 % får oss til å tro at Super Mario Bros. Wonder snart føyer seg inn i rekken, og forhåpentligvis er det enda en overraskelse de ikke har avslørt ennå.