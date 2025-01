The Residence er en krimgåte som utspiller seg i Det hvite hus.

Netflix hadde ærlig talt for mye å dele i går, det være seg informasjon om Squid Game, Wednesday, Devil May Cry og mer. Streameren løftet også forhenget på et nytt prosjekt det har i arbeid, en TV-serie som ønsker å ta seerne inn i Det hvite hus for et whodunnit-mysterium.

Showet heter The Residence og har Uzo Aduba i hovedrollen som en detektiv som må avdekke en morder som for tiden er blant de 157 menneskene i den enorme bygningen med 132 rom. Aduba spiller Cordelia Cupp, og mens hun er på sporet av en morder, må hun også navigere i utfordringene med politisk uro og skjulte hemmeligheter som ser ut til å være gjemt fra den historiske bygningens vegger.

The Residence Serien har en ganske interessant rollebesetning, med Randall Park og Giancarlo Esposito som de to mest profilerte navnene. Rollelisten styrkes også av Susan Kelechi Watson, Jane Curtain, Jason Lee, Ken Marino, Al Mitchell, Edwina Findley og en popstjerne, men hvem det er, er ikke avslørt.

Serien er skapt av Scandal -forfatteren og produsenten Paul William Davies, og nå som The Residence kommer til Netflix 20. mars, kan du se hele sammendraget og teaser-traileren nedenfor.

"132 rom. 157 mistenkte. Ett lik. En vilt eksentrisk detektiv. En katastrofal statsmiddag. The Residence er en skrullete krim som utspiller seg i Det hvite hus' overetasje, underetasje og baketasje, blant den eklektiske staben i verdens mest berømte herskapshus. Midt i alle forviklingene samarbeider kriminalbetjent Cordelia Cupp med den skeptiske FBI-spesialagenten Edwin Park (Randall Park) for å løse et spennende (og dødelig) mysterium. Som teaseren avslører, er offeret for mordet A.B. Wynter (Giancarlo Esposito), sjefsvaktmesteren i Det hvite hus - og alle er mistenkt."