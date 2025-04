The Sandman kommer tilbake i juli

HQ

The Sandman Serien blir kortere enn mange hadde ønsket. Riktignok er Netflix i litt av en knipe ettersom forfatteren av den grafiske romanen har vært innpakket i alle slags kontroverser i det siste etter en rekke forferdelige beskyldninger mot hans navn. Netflix avbrøt likevel ikke serien med en gang, den fortsatte å levere på løftet om en andre sesong, og det er snart på tide at denne kommer.

Streameren har nå delt en trailer for The Sandman: Sesong 2, og avslørt at vi kan forvente at den starter i juli ved to anledninger. Jepp, Netflix gjør akkurat det mange ser ut til å mislike ved å ha en todelt premiere, med den første episoden som kommer 3. juli og den andre kommer kort tid etter 24. juli.

Når det gjelder hva vi kan forvente at skal skje i de neste episodene, vil Dream og hans utvidede Endless familie møtes for å diskutere viktige saker, og til slutt vil vi se hendelser som truer hans posisjon blant de evige vesener.

Sjekk ut traileren nedenfor.