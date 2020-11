The Sims 4: Snøparadis - En sniktitt

Du ser på Annonser

På fredag kommer den nye utvidelsespakken til The Sims 4, nemlig Snøparadis. Dette er spillets tiende utvidelsespakke og introduserer det vidunderlige området Mt. Komorebi, perfekt for de simmene som trenger en pause fra hverdagen eller bare ønsker seg et nytt drømmehjem. Denne japansk-inspirerte verden tilbyr masser av aktiviteter for simmene å bryne seg på, og jeg har tatt en liten sniktitt.

For en liten stund siden fikk jeg først se en pressevisning av Snøparadis, og etter fikk jeg Early Access-tilgang til pakken. Jeg tenkte rett og slett bare å oppsummere hva som er nytt for å gi et lite førsteinntrykk. So here goes:

Den nye verden byr på aktiviteter for både store og små, eventyrlystne, de som er ute etter et adrenalinrush eller de som helst bare vil ta livet helt med ro.

Her er det mye å gjøre. Du kan gå på fjellturer, utforske bambusskoger, bade i de deilige varmekildene, delta på festivaler (for eksempel den ukentlige Festival of Light) stå på slalåm eller snowboard i bakkene og risikere livet ved å klatre opp utfordrende fjellvegger.

Både fjellklatring, slalåm og snowboarding byr på nye ferdighetspoeng å tjene opp for å bli bedre, og etter hvert som simmen blir bedre kan de begi seg ut å mer utfordrende bakker eller fjellvegger. Fjellklatring er jo også en risikosport, så simmene kan faktisk dø på de mer utfordrende nivåene her.

Og det er flere nye måter å dø på også. Pakken er jo inspirert av Japan, så det er kun naturlig å inkludere kioskautomater, som altså er ekstremt populært der. I The Sims 3 kunne man dø av disse ved at de falt over simmene, og dette har de også gjenintrodusert i Snøparadis. Ting du kjøper i en kioskautomat kan sette seg fast, og da kan du velge å prøve å riste på maskinen i frustrasjon, men om du velger å gjøre det kan den også falle over simmen. Da er livet slutt. Litt av en måte å dø på, eller hva? Ville du risikert livet ditt for en brus?

Dette er jo The Sims, så selvfølgelig kommer pakken med enda mer å bygge og dekorere med. Pakken byr på masser av både tradisjonelt og moderne japansk-inspirert byggemateriale og møbler så du kan bygge ditt drømmehjem akkurat slik du vil. De har til og med inkludert genkan-ganger hvor simmene tar av seg skoene før de går inn i huset. En fin kulturell touch, det må jeg si.

Og hva er en japansk-inspirert spillpakke uten nye oppskrifter? Livet i byen-pakken introduserte jo noen asiatiske matoppskrifter for de matglade simmene, men Snøparadis introduserer enda flere av disse. Samle hele familien rundt kotatsu-bordet og nyt en tradisjonell hot pot etter en kald dag i bakken, eller andre japanske retter ut i fra de 15 nye oppskriftene som tilføyes med den kommende pakken.

Noe som også er helt nytt i Snøparadis er Livsstiler. Når du lager din egen sim kan du nå gi dem en livsstil. Dette gir simmene enda mer dybde til personligheter og forhold og påvirker simmenes handlinger og vaner mye mer enn trekkene fra simskaperen, da disse reflekterer på simmenes livserfaringer.

Som sagt kommer denne pakken på fredag, altså 13. november. Det er så mye mer jeg kunne ha nevnt her, men jeg velger heller å vente med dette til jeg anmelder pakken selv og går mye mer inn i dybden på de nye funksjonene og hva jeg tenker om disse. Det virker som en ambisiøs spillpakke med veldig mye å by på, og jeg gleder meg til å utforske denne enda mer når den lanseres.