The Sinking City 2: Frogwares gir overlevelsesskrekk til sitt eldrittiske oppsett

Da utvikleren Frogwares kunngjorde at de ville ta en litt annen tilnærming til produksjonen av oppfølgeren til The Sinking City, ble jeg umiddelbart veldig nysgjerrig på hvordan dette til slutt ville se ut. Det opprinnelige spillet er et beundringsverdig prosjekt på mange måter, men det er også for det meste en detektivgåte-lignende opplevelse, et spill der du utforsker en foruroligende verden og avdekker ledetråder i jakten på et svar på det overordnede mysteriet. Det fungerte på disse premissene, men for The Sinking City 2 blir det tatt en ny retning, som for meg er litt mer overbevisende.

Frogwares beveger seg bort fra eventyr- og puslespillvinkelen for i stedet å servere en mer autentisk overlevelsesskrekkopplevelse. Det er fortsatt The Sinking City, så det er designelementer og stil som hyller originalens design, men samtidig er denne oppfølgeren laget for å være mer skremmende og bruker designfilosofi som enhver Resident Evil- eller Silent Hill-fan vil være kjent med.

Jeg sier dette som en som har hatt muligheten til å spille et par timer av The Sinking City 2, i en forhåndsversjon som bød på unikt gameplay i to separate deler av det større spillet. Det var en seksjon som bandt sammen et bibliotek, den bredere åpne oversvømte byen og en freaky kirke, og deretter en ekstra seksjon som fulgte basert på et falleferdig og skummelt sykehus. Før du til og med kommer inn på spillingen og inntrykkene, kan du sannsynligvis føle hvor ting går i dette spillet.

I løpet av fem minutter etter at jeg begynte på denne forhåndsvisningen, skilte to ting seg ut for meg. For det første var det den langt mer foruroligende skrekken i spillet, med The Sinking City 2 som føles mørkere og mer klaustrofobisk enn forgjengeren. Lysene flimrer, skapninger klatrer rundt utenfor ditt perifere synsfelt, knirking og stønn får hele verden til å virke fiendtlig - alt er veldig tradisjonell overlevelsesskrekk i den forstand. Et raskt blikk på menyene, inventaret, kameraperspektivet, hvordan hovedpersonen Calvin Rafferty interagerer med omgivelsene - alt føles kjent for overlevelsesskrekk, og Resident Evil- og Silent Hill-fans kan hoppe inn i dette uten å gå glipp av noe.

Du vandrer rundt i en trang og trang bygning der du interagerer med skuffer og kister for å få tak i materialer eller kuler som finnes der, før du prøver å åpne en dør og oppdager at det kreves en bestemt type nøkkel for å låse den opp. Du bekjemper monstre ved å skyte på svake punkter, og gjør ditt beste for å være så nøyaktig som mulig for å sikre at du ikke kaster bort viktige ressurser, før du interagerer med omgivelsene når handlingen bremser opp for å låse opp en vei videre. Igjen, det er veldig tradisjonell overlevelsesskrekk i denne forstand, og ettersom formatet rett og slett fungerer, og har gjort det i mange år, føles det også som en ganske naturlig innlemmelse i The Sinking City-oppsettet i dette tilfellet.

Frogwares skal likevel ha honnør for at selv om de ikke har forsøkt å gjenoppfinne overlevelsesskrekkformatet, har de introdusert velkomne forbedringer som passer til The Sinking Citys struktur, og som andre overlevelsesskrekkspill kanskje kan lære av. For det første er den etterforskende siden av serien til en viss grad bevart ved å tilby et Alan Wake 2-lignende sakstavlesystem der du kan samle nyttig informasjon. I stedet for å samle opp brev og dokumenter og miste dem i en ganske anonym kodeks, kan du nå plassere de faktisk nyttige brevene og dokumentene på en tavle der de er lett tilgjengelige, slik at du raskt kan få tilgang til informasjonen. Det kan være for å løse et komplekst puslespill, og et av eksemplene i denne forhåndsvisningen var knyttet til en steinsøyle med obskure symboler plassert over den. Tanken var å finne den riktige plasseringen av symbolene ved å kryssreferere til dokumenter for å forstå hva hvert symbol betydde, og hvor det skulle brukes i det lagdelte arrangementet. Igjen, dette er ikke en revolusjonerende idé i det hele tatt, det er bare en litt mer kompleks måte å inkludere puslespillmekanismer på som ikke overvelder spilleren eller krever at de må jobbe seg gjennom spillet med en fysisk notatbok tilgjengelig.

På den ene siden har du den tydelige overlevelsesskrekk-inspirasjonen, som drysser inn kompakt lagerstyring og backtracking når du har de riktige verktøyene for å få tilgang til ellers blokkerte områder. Det er nivåer og steder med akkurat passe mengde kompleksitet og lagdeling som gjør at du føler at det alltid finnes progresjonsruter, uten at det virker forvirrende. Og ja, det er mer skremmende, mer fokusert og til tider like overveldende når det gjelder mysterier. Du kan føle sammensmeltingen av ideer mellom Frogwares tidligere spill, som Sherlock Holmes-titlene, og hvordan dette kombineres med overlevelsesskrekksjangeren på en effektiv måte. Ut fra det jeg opplevde av denne forhåndsversjonen, forstår utvikleren oppdraget og hvordan det hele veves sammen til en sammenhengende helhet. Det store spørsmålet er om alt dette vil holde i den fullstendige historien, ettersom overlevelsesskrekkspill kan bli skapt eller ødelagt av mangel på presisjon i hvordan de setter sammen miljøgåtene, skrekkatmosfæren og overlevelseskampene, der Alone in the Dark-rebooten er et eksempel på et spill som ikke helt hadde den rette balansen. Ut fra det jeg har sett, har Frogwares nok grep om oppgaven til at The Sinking City 2 skiller seg ut, og at dette er et prosjekt det er verdt å følge med på hvis du liker denne typen spill.

Så for å gjøre en lang historie kort, så er jeg ganske imponert over The Sinking City 2 og det jeg har sett av spillet så langt. Det ser virkelig ut som om dette kan være en meningsfull videreutvikling av The Sinking City-oppsettet, og selv om det kanskje spiller litt for sikkert fra et overlevelseshorror-designsynspunkt, bør den bredere fortellingen, verdensoppbyggingen og vektleggingen av Frogwares karakteristiske gåteløsning gjøre dette spillet i stand til å stå høyt og være et verdig tilskudd til sjangeren.