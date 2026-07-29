The Sinking City 2 vil inneholde en «New Game+»-modus ved lanseringen

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Med lanseringen av Frogwares' « The Sinking City 2 om rundt tre uker, har den ukrainske utvikleren delt noen siste opplysninger om hva spillet vil by på ved lanseringen.

Som en del av en ny informasjonsbølge som inkluderte 12 minutter med spillopplevelse, som du kan se i sin helhet nedenfor, bekreftet Frogwares også at oppfølgeren til survival horror-spillet vil ha en «New Game+»-modus ved lanseringen, slik at spillerne kan spille gjennom historien på nytt med sine innsamlede fordelpoeng, fordeler og gjenstander for å bedre utnytte utfordringene som venter, samt for å låse opp spesifikke prestasjoner og kosmetiske elementer.

Det ble også bekreftet at The Sinking City 2 etter hvert vil støtte HDR, men ikke ved lanseringen. En gratis oppdatering etter lanseringen er under utarbeidelse for å sikre at den visuelle modusen kan brukes i spillet, og «grunnarbeidet for oppdateringen er allerede fullført», som det fremgår av en pressemelding. Tidsplanen for denne oppdateringen er ikke fastsatt, men vi blir fortalt at vi kan forvente den «veldig snart etter lanseringen.»

Hvis du ikke allerede har gjort det, må du ikke gå glipp av vår nylige forhåndsvisning av The Sinking City 2, og når det gjelder når du selv kan spille spillet, lanseres det på PC, PS5 og Xbox Series X/S 18. august.