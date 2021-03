The Sinking City fjernet fra Steam igjen etter krangling

Du ser på Annonser

Å si at forholdet mellom utviklerne i Frogwares og enkelte utgivere har vært litt dårlig en god stund ville vært tidenes underdrivelse. I 2019 ble en rekke Sherlock Holmes-spill fjernet fra butikkene siden utgiverne i Focus Home Interactive ikke ville overføre publiseringsrettighetene tilbake til studioet og ikke var interessert i å fornye avtalene med plattformeierne. Ett år senere ble The Sinking City fjernet fra PlayStation Store, Steam og en rekke andre butikker etter en juridisk krangel med utgiverne i Nacon som følge av anklager om manglende overføring av salgsinntekter og mer. Sistnevnte ble tatt til et nytt nivå i forrige uke da spillet ble tilgjengelig på Steam igjen, men utviklerne i Frogwares sa dette var gjort ulovlig av Nacon. Dette har nå fått nye konsekvenser.

The Sinking City har nemlig blitt fjernet fra Steam igjen, og i en email skriver Valve at dette skyldes en såkalt DMCA-erklæring (Digital Millennium Copyright Act), altså at spillet har brutt et selskaps patenter, varemerke eller lignende.

"The Sinking City har vært i en tvist i det franske rettssystemet en god stund. En midlertidig avgjørelse forrige høst ga tilsynelatende Nacon rett til å distribuere spillet på Steam mens rettstvisten pågår. I dag fikk vi dog en "DMCA take-down"-beskjed for utgaven Nacon nylig slapp, så vi har reagert på den meldingen."

Dermed er det ganske klart at i The Sinking City sin Steam-skjebne vil fortsette å være i rettssystemet sine hender mens det forblir tilgjengelig på andre PC-plattformer.