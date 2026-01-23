The Super Mario Galaxy Movie har nye "spennende" karakterer

HQ

The Super Mario Galaxy Movie-traileren viste allerede noen veldig populære karakterer, og også 6 referanser og easter eggs som vi fant. Nå er det imidlertid Marios stemme for denne filmen, Chris Pratt, som er overbevist om at karakterene som ennå ikke er avslørt, vil begeistre fansen. I et nytt intervju på GamesRadar + sa Hollywood-stjernen: "Å, ja, det er det," da han ble spurt om det er noen nye karakterer han gleder seg til å se i den endelige versjonen av filmen. "Jeg har ikke lov til å si hva de er, men ja, det er noen helt utrolige... Jeg tror noen av dem har blitt sluppet i traileren (Rosalina, Bowser Jr.), og så er det til og med et par til som ikke er med i traileren, og som folk burde være spente på å se."

Hvilke figurer tror du det blir? Det får vi kanskje vite før eller senere, for den siste traileren for The Super Mario Galaxy Movie er allerede noen måneder gammel, og det er på tide at Nintendo begynner å promotere denne filmen som den fortjener.