The Super Mario Galaxy Movie har passert 414 millioner dollar på kino

Nylig berørte vi åpningshelgen til The Super Mario Galaxy Movie og hvordan den animerte oppfølgeren genererte over 370 millioner dollar på kinoer rundt om i verden gjennom hele påsken. Nå har de siste dataene blitt avslørt og vist at filmen ikke har tenkt å bremse ned.

De siste dataene fra Box Office Mojo viser at The Super Mario Galaxy Movie nå har nådd 414 millioner dollar på kino, noe som betyr at den sannsynligvis bare er en dag unna å overvinne Project Hail Mary og bli den nest største filmen i 2026 så langt. Ganske imponerende med tanke på at filmen bare har vært ute i en uke.

