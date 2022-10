The Witcher 4 lanseres tidligst i 2025

HQ

Da CD Projekt Red annonserte The Witcher 4 tidligere i år bemerket de at spillet fortsatt var ekstremt tidlig i utviklingen, noe de fortsatt indikerte med gårsdagens trilogi-bekreftelse. Akkurat hvor langt unna er spillet? Som overskriften avslører: ganske langt.

Etter gårsdagens nyheter måtte jo selskapet bare ha et møte med investorene, og der spesifiserte de at Project Polaris, altså det vi kaller The Witcher 4 foreløpig, fortsatt er minst tre år unna lansering. Dette skyldes blant annet skiftet over til Unreal Engine 5 i stedet for deres egen REDengine, noe som for eksempel fører til at de må ansette personer som har mye erfaring med Epic sin motor. Som en følge av dette vil utviklingen av de to oppfølgerne gå raskere, så det er derfor de forventer å fullføre trilogien i løpet av en seksårsperiode.