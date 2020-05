The Wonderful 101: Remastered

Wii U kan ikke akkurat kalles Nintendos største suksess gjennom historien. Med sviktende salgstall og dårlig oppslutning blant spillere ble konsollen heller ikke den mest attraktive å utvikle spill for, og en etter en trakk tredjepartsutviklerne seg ut fra konsollen. Én utvikler som derimot opprettholdt samarbeidet med Nintendo hele løpet ut var PlatinumGames, som på den tiden var mest kjent for sitt arbeid med Vanquish, Bayonetta og Metal Gear Rising: Revengeance. I løpet av Wii Us levetid leverte PlatinumGames tre eksklusive titler: Det særdeles middelmådige Star Fox Zero (og det vesentlig bedre tilleggsspillet Star Fox Guard), det adskillig bedre Bayonetta 2, og det helsprøe superheltspillet The Wonderful 101.

Star Fox-spillene er for lengst glemt med god grunn, og Bayonetta 2 har siden fått en Switch-versjon. The Wonderful 101 har derimot glimtet med sitt fravær, og siden 2018 har jeg ment at spillet er blant dem som fortjener nytt liv på Switch. Dette har PlatinumGames valgt å gjøre noe med, og i februar lanserte de en Kickstarter-kampanje for å få lansert en remaster på PC, PS4 og Switch. Ettersom Nintendo ikke ville finansiere utgivelsen hvis den ble gitt ut på andre plattformer enn Switch, valgte PlatinumGames å gå til Kickstarter for å finansiere utgivelsen selv. Det tok knappe 30 minutter før prosjektet var finansiert, og nå sitter vi altså allerede med spillet i nevene.

Vi følger historien til Wonder-Red, lederen for superhelttroppen The Wonderful 100 (den 101 helten er selvfølgelig deg, spilleren). Takket være hyperavansert utstyr kan de hundre medlemmene forvandle seg til superhelter ikledd fargerike og blanke kostymer på en brøkdel av et sekund, og sammen kan de forme våpen, bygge ting ut av intet, klatre og fly over uoverkommelige hindre og kjempe mot monstre mange ganger større enn dem selv. Disse evnene kommer til nytte når jorda blir angrepet av the Guild of Evil Aliens Terrorizing Humans with Jiggawatt bombs, Energy beams, Ray guns and Killer lasers (bedre kjent som GEATHJERK).

The Wonderful 101 er et spill som på ingen måter tar seg selv særlig høytidelig. Tvert imot er dette et spill med ekstremt høy grad av selvironi. Her har PlatinumGames hentet inspirasjonen fra japanske tokusatsu-serier som Kamen Rider og Ultraman - og ikke minst den amerikanske avarten, Mighty Morphin Power Rangers - og skrudd alle sjangerens kjennetegn og karakteristikker opp til elleve. Du får fargerike helter, forvandlingsscener, posering i tide og utide, en ekstremt entusiastisk og pratsom fortellerstemme og gigantiske monstre som nekter å dø. Alt pakkes inn i en humoristisk pakke med glimt i øyet, og det er vanskelig å spille The Wonderful 101 uten å trekke på smilebåndet flere ganger underveis.

Spillets struktur er relativt enkel å få has på. Oppdragene er nokså lineære og handler stort sett om å redde sivile og bekjempe monstre. Ettersom ikke alle av de 100 heltene er tilgjengelige fra starten av, kan du gjøre sivile om til midlertidige helter. Dette har også en strategisk fordel, for jo flere helter du har jo lettere er det å bekjempe fiendene. For å gjøre mest mulig skade på fienden må du bruke den ene styrespaken for å «tegne» formasjoner som igjen skaper bestemte våpen. Lager man for eksempel en sirkel får man en gigantisk knyttneve, mens en rett strek skaper et sverd. Jo flere helter, jo større og kraftigere våpen.

Mens man i den originale Wii U-versjonen i all hovedsak tegnet disse formasjonene på GamePad-skjermen, kan man nå med enkelhet gjøre det med en styrespake. Dette kunne man på Wii U også, men spillet la opp til at man fortrinnsvis skulle bruke GamePad-en. Denne gangen har man derimot ikke noe valg, og man må dermed tegne streker og sirkler med en spake. Stort sett fungerer dette greit, men optimalt er det ikke, spesielt i kampens hete når man er avhengig av å skape de rette formasjonene raskt og presist. Som i PlatinumGames-spill flest holder kampene i spillet et høyt tempo, og et presist kontrollsystem som man lærer seg å mestre er fundamentalt for spillopplevelsen. Selv om spillet for det meste lykkes er det langt ifra det beste spillet fra studioet når det kommer til spillmekanikk, og arven fra Wii U henger fortsatt igjen når det kommer til stykket.

En annen arv som henger igjen fra originalen er kameravinklene, som var det største frustrasjonsmomentet da jeg anmeldte spillet til Wii U for syv år siden. Etter alle disse årene kjenner jeg fortsatt på de samme arge følelsene i møte med spillets kamerabruk, som varierer fra helt adekvat til frustrerende dårlig. Mesteparten av spillet foregår i isometrisk perspektiv, med en langt mer åpen ovenfra-og-ned- eller avstandsvinkel under de store bosskampene. Mens bosskampenes kameravinkler er befriende og jevnt over gode, gir det isometriske perspektivet en dårlig vurdering av dybde med påfølgende upresise handlinger fra spillerens side. Når kameravinkelen nok en gang får deg til å falle ned i avgrunnen er ikke frustrasjonen langt unna. Det verste er likevel når spillet bestemmer seg for å sende våre helter innendørs. Her måtte man tidligere bruke GamePad-skjermen for å styre heltene innendørs mens TV-skjermen viste hva som foregikk utendørs. Dette har utviklerne nå løst ved å dele skjermen i to, hvor kamerabruken innendørs til enhver tid befinner seg rett bak heltene. Såkalte «tank controls» var ikke særlig hipt eller behagelig å bruke i 2013, og det er jammen meg ikke særlig moro i 2020 heller.

På det tekniske området har PlatinumGames gjort en helt kurant jobb med å bringe spillet over til dagens plattformer. Jevnt over kjører det ganske bra, og det er fortsatt imponerende å se at spillet yter såpass godt selv når hundre små helter løper kjapt rundt på skjermen samtidig. Noen små tekniske svakheter dukker likevel opp her og der, men ingenting som ødelegger spillet. PC-versjonen kunne med fordel hatt flere valgmuligheter på innstillingsfronten, og det føles litt som at det hele er kokt ned til de mest nødvendige innstillingene, men dette er kanskje først og fremst et luksusproblem.

Grafisk sett vil jeg tro at The Wonderful 101 ikke er det vanskeligste spillet å pusse opp til dagens plattformer. De fleste overflatene i spillet består av blankpolerte og glinsende kostymer, metall, betong eller plastikk, og det hele glinser og skinner så kolossalt at man lett blir blendet av herligheten. Denne stilen er ivaretatt i de nye versjonene og ser fortsatt bra ut, men de få eksemplene man har i spillet på levende organisk materiale (som hud eller planter) kunne trengt litt mer finjustering, spesielt i filmsekvensene. Den fantastiske musikken som for alvor understreker superheltfølelsen er fortsatt like god, og spillets ikoniske og episke hovedtema har dessuten blitt spilt inn på nytt for anledningen. Her skal det godt gjøres for ikke å synge med!

The Wonderful 101: Remastered gir nytt liv til en av de mest særegne spillene fra Wii Us bibliotek. Spillet fremstår på ingen måter som PlatinumGames' beste, og muligens er dette det beste vi kan få ut av konseptet, men det er likevel lett å bli både glad og engasjert av dette helteeposet. Enten dette blir ditt første møte med de hundre heltene eller et gjensyn, tror jeg dette er en nyversjon mange kan ha glede av til tross for spillets åpenbare svakheter.