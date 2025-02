Theo Hernández' pinlige stup gjør italienske fans og presse rasende: Han vil bli straffet av Milan

HQ

AC Milans sjokkerende utspill i Champions League-uttaket mot Feyenoord i går vil få konsekvenser. Det kommer rett etter en kjøpsfest på vinterens transfermarked med fem nye signeringer, deriblant Joao Felix fra Chelsea, Kyle Walker fra Manchester City og Santiago Giménez... fra Feyenoord.

Deres tidlige exit fra Champions League, uten å nå åttendedelsfinalen (de ble slått ut i play-off), betyr at de vil tape opptil 11 millioner euro. Kampen var tragisk for Rossoneri, og mesteparten av skylden, om ikke all, ble lagt på Theo Hernández, som fikk sitt andre gule kort og ble utvist i det 51. minutt... for å simulere en takling. Den første var et unødvendig grep i trøya.

Til tross for at trener Sérgio Conceição frikjenner Hernández ("dommeren var streng, burde ha gitt ham en advarsel, vi er ikke sinte på Theo, men på oss selv"), langer pressen og fansen i Italia ut mot den franske spilleren. "Theo dykker alltid. Det er ikke første gang han har fintet det. Denne gangen fant han en rettferdig og streng dommer som straffet ham. Men det verste var det første gule kortet: der oppførte han seg på en barnslig måte", sa Milan-legenden Fabio Capello på Sky Sports.

Theo Hernández vil bli straffet i Milano

Ifølge La Gazzeta dello Sport, som anser dette som "høyforræderi", vil spilleren bli bøtelagt. "Klubben har allerede tatt den første avgjørelsen: Spilleren vil bli bøtelagt. Fotball er selvfølgelig fortsatt en lagidrett, man vinner og taper sammen, osv. osv. Men her, når vi går tilbake til de to advarslene, er vi på kanten av virkeligheten. Noe som går utover logikken i det forklarlige."

Det som er verre er at fornyelsen Theo ønsket ser lenger ut enn noen gang nå (i det minste ifølge dette utsalgsstedet). Hernández ønsket å fortsette i Milan, og ba om en lønn på rundt 7 millioner, i likhet med Rafael Leão, den best betalte spilleren i troppen, men avtalen "har stått stille i flere uker nå" ... og er nå mye mer usannsynlig å skje. Hernández' kontrakt går ut i 2026, men klubben vil trolig selge ham til sommeren, "delvis fordi syklusen ser ut til å være over og delvis fordi det er Milans siste sjanse til å tjene penger på overgangen".