There Are No Ghosts at The Grand får live-action musikkvideo

En av de mest etterlengtede indieproduksjonene som er planlagt for 2026, er There Are No Ghosts at The Grand, et musikalsk og overnaturlig eventyr med life-sim-elementer som utvikles av det lille britiske teamet Friday Sundae.

Vi ble først introdusert for spillet i fjor, i en avsløring som fanget manges oppmerksomhet, alt før vi fikk sjansen til å snakke med medgrunnlegger Anil Glendinning under vår tid på Gamescom. Nå er det på tide å snakke om tittelen igjen, som under Future Games Show: Spring Showcase, har en live-action musikkvideo basert på spillet blitt delt.

Forutsetningen for denne videoen er å sette ytterligere søkelys på hvor viktig musikk er for den bredere There Are No Ghosts at The Grand -opplevelsen. Videoen heter Skeletons in the Closet, og den blir delt akkurat som et annet rollebesetningsmedlem har blitt kunngjort for spillet.

Vi vet nå at Marcia Richards vil bli med i tittelen som karakteren til Lily. Richards er kjent som en vokalist og låtskriver med base i London som har jobbet med bandet The Skints, og snakker om å bli med There Are No Ghosts at The Grand, legger hun til:

"Jeg elsker å spille Lily. Hun er morsom, livlig og optimistisk, men også sårbar og usikker, og hun gjør sitt beste for å holde sammen på dette ikke-hjemsøkte hotellet når Chris, hovedpersonen, plutselig dukker opp. Sangene hennes er fantastiske, og det har vært så gøy å bli kjent med alle vendingene i historien hennes."

Vi vet ikke når There Are No Ghosts at The Grand lanseres, annet enn i 2026, men hvis du vil sjekke ut spillet allerede i dag, finnes det en demo tilgjengelig på Steam.