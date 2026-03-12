There Are No Ghosts at The Grand får live-action musikkvideo
Vi har også blitt introdusert for et annet medlem av rollebesetningen for det etterlengtede spillet.
En av de mest etterlengtede indieproduksjonene som er planlagt for 2026, er There Are No Ghosts at The Grand, et musikalsk og overnaturlig eventyr med life-sim-elementer som utvikles av det lille britiske teamet Friday Sundae.
Vi ble først introdusert for spillet i fjor, i en avsløring som fanget manges oppmerksomhet, alt før vi fikk sjansen til å snakke med medgrunnlegger Anil Glendinning under vår tid på Gamescom. Nå er det på tide å snakke om tittelen igjen, som under Future Games Show: Spring Showcase, har en live-action musikkvideo basert på spillet blitt delt.
Forutsetningen for denne videoen er å sette ytterligere søkelys på hvor viktig musikk er for den bredere There Are No Ghosts at The Grand -opplevelsen. Videoen heter Skeletons in the Closet, og den blir delt akkurat som et annet rollebesetningsmedlem har blitt kunngjort for spillet.
Vi vet nå at Marcia Richards vil bli med i tittelen som karakteren til Lily. Richards er kjent som en vokalist og låtskriver med base i London som har jobbet med bandet The Skints, og snakker om å bli med There Are No Ghosts at The Grand, legger hun til:
"Jeg elsker å spille Lily. Hun er morsom, livlig og optimistisk, men også sårbar og usikker, og hun gjør sitt beste for å holde sammen på dette ikke-hjemsøkte hotellet når Chris, hovedpersonen, plutselig dukker opp. Sangene hennes er fantastiske, og det har vært så gøy å bli kjent med alle vendingene i historien hennes."
Vi vet ikke når There Are No Ghosts at The Grand lanseres, annet enn i 2026, men hvis du vil sjekke ut spillet allerede i dag, finnes det en demo tilgjengelig på Steam.