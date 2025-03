Thiago Motta sparket fra Juventus, erstattet av en kroatisk legende

HQ

Juventus brukte landslagspausen til å tenke på fremtiden, og kom til den konklusjonen at de vil ha det bedre uten trener Thiago Motta, som den siste tiden har lidd noen store tilbakeslag: to tap på rad i Serie A (3-0 mot Fiorentina, 4-0 mot Atalanta), glidd fra Champions League-plassene i den italienske ligaen, samt eliminering fra Champions League mot PSV og Coppa Italia mot Empoli.

"Jeg skammer meg, og jeg håper spillerne mine føler det samme", sa Motta for en måned siden, etter å ha tapt på straffer for Empoli, et lag som er vant til å spille i andredivisjon.

Den tidligere italienske landslagsspilleren, som ble utnevnt til Juventus-trener i juni 2024 og håpet å få tid til å realisere sin visjon for laget, vil ikke fullføre sesongen og vil bli erstattet resten av sesongen av Igor Tudor, en kroatisk manager og en Juventus-legende (spilte i nesten et tiår mellom 1998 og 2007 og har som manager jobbet i Marseille, Lazio og til og med i Juventus som assistent i 2020).

"Klubben ønsker å takke Thiago Motta og hele staben hans for deres profesjonalitet og for arbeidet de har utført de siste månedene med lidenskap og engasjement. Klubben ønsker dem lykke til i fremtiden", skriver Juventus i en uttalelse.