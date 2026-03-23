Tidligere Blizzard-sjef tror AI "vil være i hvert eneste videospill"

Siden vi først fikk fiender som "tenkte" selv i videospill, har vi tenkt på AI i spillopplevelsene våre. Nå betyr begrepet noe helt annet, og spillerne blir ikke så begeistret hvis en utvikler bruker GenAI, spesielt ikke uten at de vet om det.

Dette var tilfellet med det nylig utgitte Crimson Desert. I innlegget der utviklerne klargjorde sin beslutning og ba om unnskyldning for bruken av GenAI, kom tidligere Blizzard-sjef og Microsoft VP Mike Ybarra med sitt syn på saken, i et svar som siden har blitt kraftig kritisert.

"Hvorfor be om unnskyldning? AI, i en eller annen form, vil være i hvert eneste videospill," skriver Ybarra. "Jeg skjønner ikke hvorfor utviklere føler behov for å bøye seg for de få menneskene som ikke kan akseptere at AI kommer til å være i hver eneste ting - fra videospill til kjøleskapet ditt (det er det allerede). Skjerp dere."

Ybarras uttalelse har blitt kritisert av mange som har svart på det samme innlegget, og sagt at det viser at han ikke er koblet fra det bredere spillpublikummet. Streamer og tidligere Blizzard-utvikler Pirate Software sa at det var "peak CEO disconnect."

Det ser ut til at publikum blir mer aksepterende til at AI finnes i spillene deres, så lenge AI-en kommer til å bli lappet ut, som i tilfellet Crimson Desert eller Clair Obscur: Ekspedisjon 33. Fansen skulle imidlertid ønske at AI-bruken hadde blitt avslørt på forhånd, i henhold til Steams tjenestevilkår.