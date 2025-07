Tidligere Turn 10-utvikler sier at Forza Motorsport -teamet har blitt utslettet

HQ

Ingen har vel gått glipp av den store utrenskningen hos Microsoft denne uken, der 9 000 mennesker mistet jobben, en stor andel av dem på Xbox. Et av studioene som tilsynelatende ble hardest rammet var Turn 10, skaperen av den en gang så prestisjetunge Forza Motorsport -serien.

Nå skriver en tidligere ansatt - innholdskoordinator Fred Russel - via Facebook (takk Pure Xbox) at hele Forza Motorsport teamet har blitt utslettet :

"Turn 10 Studios har stengt Forza Motorsport plass og teamet er ikke mer. En veldig trist dag for et av de beste bilracing-videospillene. Jeg elsket tiden min der."

Det ser ut til at Turn 10 nå er henvist til å være et støttestudio for britiske Playground Games - noe Xbox-insider Klobrille også bekrefter - hvis Forza Horizon -serie er større enn noensinne.

Det første Forza Motorsport ble utgitt til den originale Xboxen i 2005 som en direkte konkurrent til Gran Turismo. Det ble umåtelig populært og ble lenge ansett som den bedre serien frem til Forza Motorsport 6 i 2015. Da falt Turn 10 bakpå, og siden Forza Motorsport 7 fikk mer blandede anmeldelser og kritikk fra racingfans, har Forza Horizon vært Forzas poster boy.

Etter en pause på hele seks år gjorde serien comeback i 2023, omdøpt til Forza Motorsport uten noe nummer etter seg, og beskrevet som noe av en reboot. Men selv denne gangen var seertallene blandede, og den ble ansett som dårligere enn Gran Turismo 7 fra 2022. Nå ser det ut til at sagaen er over, og det gjenstår å se om Microsoft prøver å starte serien på nytt senere med et nytt team eller rett og slett forlater sim-racingsjangeren.