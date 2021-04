Titanfall 2 slo sin egen Steam-rekord i helgen

Du ser på Annonser

Titanfall 2 hadde en av de strategisk merkeligste lanseringene noensinne, da EA slapp det uken etter deres eget Battlefield 1 og bare en uke før Call of Duty: Infinite Warfare. Dette førte til at et briljant spill dessverre ble oversett og det fikk aldri i nærheten av det publikumet det fortjente, og det hjalp ikke at det på PC kun var tilgjnegelig via Origin.

Men for nesten ett år siden kom det endelig til Steam, og etter noen Titanfall-relaterte nyheter i det siste som at Titanfall-innhold kommer til Apex Legends og at begge spillene får FPS Boost på Xbox Series, virker det som at flere endelig har gitt denne perlen oppmerksomhet.

Som resultat slo spillet sin egen Steam-rekord for antall samtidige brukere i helgen med 16 974 spillere på en gang. I skrivende stund er det fortsatt 8700 som nyter spillet, hvilket betyr at du enkelt kan finne andre å spille med.

Om du noensinne har lyst til å prøve dette, har du en gyllen mulighet nå da det fram til klokken 19 i dag selges med 75% rabatt på Steam, og det er også en del av EA Play og Xbox Game Pass.