Titanfall 3 var ti måneder da det ble kansellert

Selv om Titanfall-spillene aldri ble noen stor kommersiell suksess - noe Electronic Arts skal ta på seg mye av skylden for - er jeg langt fra den eneste som lengter etter et tredje spill. Som en følge av dette og Apex Legends' enorme suksess har vi gang på gang blitt fortalt at Titanfall 3 ikke er under utvikling. Som mange vet var det likevel planer om det, noe vi nå har fått vite mer om.

Insider Gaming-grunnleggeren Tom Henderson har fått snakke med den tidligere Respawn Entertainment-utvikleren Mohammad Alavi, og han kunne fortelle at Titanfall 3 faktisk var et stykke på vei før Apex Legends stoppet alt:

"Vil du høre en vanvittig historie? Titanfall 3... Titanfall 2... kom ut, gjorde det det gjorde, og vi tenkte: "Ok, vi skal lage Titanfall 3". Og vi jobbet med Titanfall 3 i... ti måneder, ikke sant? (...) Vi hadde ny teknologi og vi hadde flere oppdrag på gang. Vi hadde en første spillbar versjon som var like bra, om ikke bedre, enn det vi hadde fra før. Men jeg vil gjøre dette klart - det var ikke revolusjonerende, det var litt bedre. Og det er det som er poenget, ikke sant?"

Mens så begynte arbeidet med Apex Legends:

"Og på den tiden hadde jeg bokstavelig talt nettopp blitt hoveddesigner for fortellingen i Titanfall 3. Jeg hadde nettopp lagt frem... historien, hele spillet, som jeg og Manny hadde kommet opp med, og holdt en stor presentasjon, og så tok vi en pause og kom tilbake fra pausen, og vi snakket om det og sa: "Ja, vi må snu oss rundt og få laget dette spillet." For vi kansellerte bokstavelig talt Titanfall 3 selv, fordi vi tenkte: "Vi kan lage dette spillet, og det kommer til å bli Titanfall 2 pluss litt bedre - eller vi kan lage dette, som helt klart er fantastisk." Og misforstå meg rett, jeg kommer alltid til å savne et nytt Titanfall, skjønner du hva jeg mener? Jeg elsker det spillet, Titanfall 2 er som sagt det jeg er mest stolt av, men det var en riktig avgjøre. Det var et et vanvittig kutt. Et så vanvittig kutt at EA ikke engang visste om det før et halvt år!"

Ville et Titanfall 2,5 vært nok for deg?