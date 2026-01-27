Tittelen på den tredje delen av Final Fantasy VII: Remake er nå bestemt

HQ

For omtrent en måned siden sa Final Fantasy VII: Remake -skaperne Naoki Hamaguchi (regissør) og Tetsuya Nomura (kreativ leder) i et intervju at de hadde snevret inn alle tittelforslagene til to alternativer for hva den tredje delen av nyinnspillingsserien skulle hete.

Nå rapporterer Bluesky-brukeren Genki at duoen endelig har bestemt seg for et navn på spillet. Via Gamespot kan vi lese :

"Jeg husker et intervju jeg gjorde på Paris Games Week om hvordan vi hadde snevret det ned til to [navn]. Det var opp til Mr. Nomura å bestemme hvilket det er. Og ja, etter at han kom tilbake fra Paris Games Week, valgte han ett, så jeg kan si at tittelen er låst."

Den første delen het opprinnelig Remake før den fikk suffikset Intergrade i forbindelse med den oppdaterte PlayStation 5-versjonen (som nylig også kom til Switch 2 og Xbox Series S/X - som du for øyeblikket kan kjøpe den til med betydelig rabatt), og oppfølgeren heter som kjent Rebirth. Hva det tredje spillet kommer til å hete, kan vi bare spekulere i, men det er i det minste hyggelig å se håndfaste tegn på at prosjektet går fremover.