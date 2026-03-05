To nye Amiibo kunngjort for Kirby Air Riders

HQ

For de av dere som samler på Amiibo, har vi noen spennende nyheter i dag, da to nye figurer basert på Kirby Air Riders har blitt annonsert via Nintendo Today-appen. Det finnes allerede en Amiibo fra dette spillet (Meta Knight & Shadow Star), men nå kommer også Kirby & Dragoon og Noir Dedede & Hydra.

Dessverre har vi ingen utgivelsesdato eller pris ennå. Det har også tidligere blitt annonsert at King Dedede & Tank Star er på vei, og lanseringsdatoen er nå satt til 2. juli. Kirby Air Riders Amiibos koster mye mer enn vanlige Amiibos, og vi mistenker at dette også vil være tilfelle for de nye tilleggene, men du må innrømme at de er veldig kule, ikke sant?

I går rapporterte vi også at lydsporet fra spillet har blitt lagt til i Nintendo Music, noe du kan lese mer om her.