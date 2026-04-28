To uker med Call of Duty League Major III-kvalifiseringer gjenstår, her er alle kampene

Vi er godt inne i siste halvdel av 2026 Call of Duty League-sesongen, ettersom Major III allerede har vært vertskap for flere ukers kvalifiseringshandling, og sesongens første mindreårige er også avsluttet.

Med bare fire planlagte Majors denne sesongen før ettersesongen i juli, blir det avgjørende for lagene å finne sin form og sikre viktige Call of Duty League-poeng for å sikre at de vil være til stede i Championship Weekend-forhandlingene. Til dette er det to ukers kvalifiseringsaksjon igjen for Major III, som arrangeres mellom 15. og 17. mai i Atlanta, Georgia.

Med mye action i horisonten, her er de gjenværende kampene for Major IIIs kvalifiseringskamper.

Fredag 1. mai:



OpTic Texas vs. Boston Breach



Los Angeles Thieves vs. Cloud9 New York



FaZe Vegas vs. Carolina Royal Ravens



Lørdag 2. mai:



Cloud9 New York vs. Carolina Royal Ravens



Miami Heretics vs. FaZe Vegas



Vancouver Surge vs. Riyadh Falcons



Toronto KOI vs. OpTic Texas



Søndag 3. mai:



Vancouver Surge vs. Los Angeles Thieves



Miami Heretics vs. G2 Minnesota



Paris Gentle Mates vs. Boston Breach



Fredag 8. mai:



Riyadh Falcons mot Miami Heretics



Paris Gentle Mates vs. OpTic Texas



Vancouver Surge mot Toronto KOI



Lørdag 9. mai:



Los Angeles Thieves vs. Carolina Royal Ravens



OpTic Texas vs. FaZe Vegas



G2 Minnesota vs. Boston Breach



Riyadh Falcons vs. Cloud9 New York



Søndag 10. mai:



Paris Gentle Mates mot Miami Heretics



Los Angeles Thieves vs. G2 Minnesota



Toronto KOI vs. Cloud9 New York

