Call of Duty: Black Ops 7
To uker med Call of Duty League Major III-kvalifiseringer gjenstår, her er alle kampene
Nå som Minor I har pakket inn, er alle øynene tilbake på neste Major.
Vi er godt inne i siste halvdel av 2026 Call of Duty League-sesongen, ettersom Major III allerede har vært vertskap for flere ukers kvalifiseringshandling, og sesongens første mindreårige er også avsluttet.
Med bare fire planlagte Majors denne sesongen før ettersesongen i juli, blir det avgjørende for lagene å finne sin form og sikre viktige Call of Duty League-poeng for å sikre at de vil være til stede i Championship Weekend-forhandlingene. Til dette er det to ukers kvalifiseringsaksjon igjen for Major III, som arrangeres mellom 15. og 17. mai i Atlanta, Georgia.
Med mye action i horisonten, her er de gjenværende kampene for Major IIIs kvalifiseringskamper.
Fredag 1. mai:
- OpTic Texas vs. Boston Breach
- Los Angeles Thieves vs. Cloud9 New York
- FaZe Vegas vs. Carolina Royal Ravens
Lørdag 2. mai:
- Cloud9 New York vs. Carolina Royal Ravens
- Miami Heretics vs. FaZe Vegas
- Vancouver Surge vs. Riyadh Falcons
- Toronto KOI vs. OpTic Texas
Søndag 3. mai:
- Vancouver Surge vs. Los Angeles Thieves
- Miami Heretics vs. G2 Minnesota
- Paris Gentle Mates vs. Boston Breach
Fredag 8. mai:
- Riyadh Falcons mot Miami Heretics
- Paris Gentle Mates vs. OpTic Texas
- Vancouver Surge mot Toronto KOI
Lørdag 9. mai:
- Los Angeles Thieves vs. Carolina Royal Ravens
- OpTic Texas vs. FaZe Vegas
- G2 Minnesota vs. Boston Breach
- Riyadh Falcons vs. Cloud9 New York
Søndag 10. mai:
- Paris Gentle Mates mot Miami Heretics
- Los Angeles Thieves vs. G2 Minnesota
- Toronto KOI vs. Cloud9 New York