esports
Call of Duty: Black Ops 7

To uker med Call of Duty League Major III-kvalifiseringer gjenstår, her er alle kampene

Nå som Minor I har pakket inn, er alle øynene tilbake på neste Major.

Vi er godt inne i siste halvdel av 2026 Call of Duty League-sesongen, ettersom Major III allerede har vært vertskap for flere ukers kvalifiseringshandling, og sesongens første mindreårige er også avsluttet.

Med bare fire planlagte Majors denne sesongen før ettersesongen i juli, blir det avgjørende for lagene å finne sin form og sikre viktige Call of Duty League-poeng for å sikre at de vil være til stede i Championship Weekend-forhandlingene. Til dette er det to ukers kvalifiseringsaksjon igjen for Major III, som arrangeres mellom 15. og 17. mai i Atlanta, Georgia.

Med mye action i horisonten, her er de gjenværende kampene for Major IIIs kvalifiseringskamper.

Fredag 1. mai:


  • OpTic Texas vs. Boston Breach

  • Los Angeles Thieves vs. Cloud9 New York

  • FaZe Vegas vs. Carolina Royal Ravens

Lørdag 2. mai:


  • Cloud9 New York vs. Carolina Royal Ravens

  • Miami Heretics vs. FaZe Vegas

  • Vancouver Surge vs. Riyadh Falcons

  • Toronto KOI vs. OpTic Texas

Søndag 3. mai:


  • Vancouver Surge vs. Los Angeles Thieves

  • Miami Heretics vs. G2 Minnesota

  • Paris Gentle Mates vs. Boston Breach

Fredag 8. mai:


  • Riyadh Falcons mot Miami Heretics

  • Paris Gentle Mates vs. OpTic Texas

  • Vancouver Surge mot Toronto KOI

Lørdag 9. mai:


  • Los Angeles Thieves vs. Carolina Royal Ravens

  • OpTic Texas vs. FaZe Vegas

  • G2 Minnesota vs. Boston Breach

  • Riyadh Falcons vs. Cloud9 New York

Søndag 10. mai:


  • Paris Gentle Mates mot Miami Heretics

  • Los Angeles Thieves vs. G2 Minnesota

  • Toronto KOI vs. Cloud9 New York

