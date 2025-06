Tobyfox fullfører Deltarune bare timer før Nintendo Switch 2-lanseringen

HQ

Som vi alle vet, er dette årets mest hektiske uke i spillbransjen. E3 er over, og Geoff Keighley og hans Sumer Game Fest står i spissen for et tettpakket program med arrangementer og spilllanseringer i alle former og størrelser: fra de mest etterlengtede AAA-spillene for de kommende månedene og årene til de fantastiske indiespillene som kommer fra alle verdenshjørner, samt demolanseringer og til og med hele spill på denne tiden av året. Det er en magisk uke.

Og bare timer før Sonys State of Play sparkes i gang, har en beskjeden, men velkjent tittel endelig kommet til PC og konsoller. Tobyfox har fullført historien om Deltarune med utgivelsen av Kapittel 3+4, som nå er tilgjengelig fra PC, PlayStation og Nintendo Switch eShop. I morgen kommer også Nintendo Switch 2-versjonen, ettersom det var ved konsollanseringen i april at vi fikk vite Deltarunes endelige utgivelsesdato.

Hvis du ennå ikke er kjent med denne fabelaktige historien fra skaperen av Undertale, kan du sette deg inn i den ved å prøve en demo av de to første kapitlene på alle plattformer. Og hvis du tar imot et godt råd: Benytt deg av det, du kommer ikke til å angre.