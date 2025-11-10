Todd Howard sier The Elder Scrolls VI er "fortsatt langt unna"

HQ

Da The Elder Scrolls VI ble annonsert i 2018, var The Elder Scrolls V: Skyrim allerede syv år gammelt. Selv det var lenger enn det noen gang hadde vært mellom to nummererte utgaver i serien, og siden den gang har det som kjent gått ytterligere syv år uten at spillet har blitt utgitt, og dessverre vil det ikke komme ut på lenge ennå heller.

Kilden til denne påstanden er Bethesda veteran og produsent Todd Howard. I et intervju med GQ sier han at han for tiden jobber med det hver dag :

"Vi har hundrevis av mennesker på Fallout akkurat nå, med 76 og noen andre ting vi gjør, men The Elder Scrolls 6 er den daglige tingen."

Det betyr imidlertid ikke at det vil bli utgitt når som helst snart, da han også sier at det er "fortsatt langt unna." Han innrømmer imidlertid at det har gått for lang tid siden Skyrim, og forklarer hvorfor det er tilfellet:

"Jeg liker å ha en pause mellom dem, hvor det ikke er som en "pluss én"-oppfølger. Jeg tror også det er bra for publikum å ha en pause - The Elder Scrolls har vært for lenge, la oss være tydelige. Men vi ønsket å gjøre noe nytt med Starfield. Vi trengte en kreativ nullstilling."

Og når det er sagt, er det bare å vente. Bethesda avslørte nylig at de har flere Fallout -prosjekter på gang, hvorav ett antas å være en ny versjon av Fallout 3 eller Fallout: New Vegas i samme stil som The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Hvorvidt noen av disse vil bli utgitt før The Elder Scrolls VI er det ingen som vet, og alt vi kan gjøre er å fortsette å vente på offisielle kunngjøringer.