Todd Howard vil at vi alle skal late som om Bethesda ikke kunngjorde The Elder Scrolls VI

The Elder Scrolls VI ble først annonsert tilbake i 2018. Nå har det gått nesten ti år siden den avsløringen, og vi har ikke sett noe nytt fra spillet på den tiden. Det kommer sannsynligvis til å ta et tiår før vi i det hele tatt får et hint om en ordentlig utgivelse, et faktum som Todd Howard ønsker at vi alle skal glemme.

I en samtale med IGN ble Howard spurt om det kommende fantasy-rollespillet. "Bare lat som om vi ikke har kunngjort det", sa han da det ble nevnt. "Det eksisterer ikke. Ingen har hørt et ord." Howard prøvde igjen, og ble deretter spurt om han ville ha foretrukket en annen tilnærming, og om han er mer bevisst på når Bethesda skal dele nyheter.

"Jeg begynner alltid med at når du trykker på play, er du i ferd med å spille et spill. Hva vet du allerede? Hva har du i hodet? Hva er spenningsnivået ditt? Hva er forventningene dine? Og så tar jeg utgangspunkt i det," forklarer Howard. "Jeg foretrekker å ikke snakke om ting før da. Jeg liker å komprimere det øyeblikket der du hører om et spill til når du kan spille det. De ville vært oppå hverandre hvis jeg fikk det som jeg ville hver gang. Det er ikke nødvendigvis det beste å gjøre med alle spill. Noen ganger må du informere folk, og det er forretningshensyn og så videre."

Det virker fra Howards svar at han foretrekker at hver av Bethesdas signatur-IP-er også har sine øyeblikk. "Jeg føler at Starfield-publikummet har vært: "Hva med oss? Og vi hadde en slags balanse med: 'Hei, slutten av høsten var for Fallout, TV-serien', med alt vi gjorde. Og vi visste at vi bare skulle spare Starfield-greiene for å sette søkelyset på dem i denne perioden. Men ja, det er en balanse. Det er en balanse," sa han.

I det samme intervjuet endte Howard opp med å hype opp The Elder Scrolls VI ganske mye, og snakket mye om hvordan spillets nye motor forhåpentligvis vil gjøre utviklingsprosessen smidigere og gi oss bedre grafikk.