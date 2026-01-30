Tomodachi Life: Living the Dream vil inneholde ikke-binære Mii-figurer

HQ

Tomodachi Life: Living the Dream Direct har gitt oss mange nye funksjoner, som du kan sjekke ut her. Et aspekt som fansen var usikre på hvordan Nintendo ville tilnærme seg, var imidlertid kjønnet til Mii-figurene. Takket være presentasjonen vet vi nå at Tomodachi Life: Living the Dream vil tilby opptil tre kjønnsalternativer for Miiiene våre: mann, kvinne eller ikke-binær.

Denne avgjørelsen har gledet mange fans, ettersom det nå er mulig å representere alle slags identiteter i spillet. Hadde du håpet på at dette alternativet skulle bli lagt til?