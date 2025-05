Tony Gilroy roser Kathleen Kennedy for hennes støtte med Andor

HQ

Hvis du er Star Wars-fan, er du sikkert klar over at Kathleen Kennedy ikke er det mest populære navnet blant dine fans. Kennedy blir ofte kritisert for oppfølgertrilogiens manglende appell til nostalgiske fans, og er ofte målet for mye hat.

En som imidlertid har et mer positivt syn på Lucasfilm-presidenten, er Andor-skaperen Tony Gilroy, som nylig roste Kennedy i et intervju med Vanity Fair. Gilroy snakket om hvordan han nesten sparket Andor, og avslørte at Kennedy var en av seriens største støttespillere fra dag én.

"Hun har beskyttet serien og beskyttet meg og samlet et team. Da vi begynte å utfordre Kathy, fortsatte Kathy bare å si ja," sa han. "'Å, jeg skal legge den første scenen til et bordell.' 'Ok.' 'Jeg skal få dem til å drepe to politimenn.' "Ok." "Vi vil ha produksjonsdesigneren fra Tsjernobyl. "Ok, god idé. Hun støttet stykket vårt og fikk med seg alt vi gjorde."

"Vi har vært gjennom alt, hun og jeg, på dette - alt det gode og alt det dårlige. Det er ikke noe show uten henne," fortsatte Gilroy. "For all dritten hun tar på nettet, det er helt sinnssykt. Dette showet eksisterer fordi hun tvang det til å skje. For en tøff jobb hun har, mann."

Andor har for øyeblikket avsluttet sin andre og siste sesong, og de siste episodene er nå ute på Disney+. Les vår anmeldelse av sesong 2 her.