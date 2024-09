Tony Hawk: "Det vil være en fremtid" for Tony Hawk's Pro Skater

HQ

I løpet av søndagen feiret spillverdenens kanskje mest elskede ekstremsportserie 25 år, nemlig Tony Hawk's Pro Skater. En av dem som la merke til dette var Tony Hawk selv. I et lengre Instgram-innlegg skrev han:

"Det originale Tony Hawk's Pro Skater ble utgitt for nøyaktig 25 år siden i dag. Min intensjon og forventning til spillet var mest for skateboardere. Jeg hadde ingen anelse om at det ville overskride et nisjemarked og bli en massiv suksess og - som noen har hevdet - endre skateboardingens popularitet (og muligens til og med utviklingen av skatetriks). Det endret definitivt livet mitt, og er en viktig grunn til at jeg kan leve av å stå på skateboard den dag i dag."

Så er det en fremtid for serien? Nylig bekreftet Hawk bekreftet at han igjen er i diskusjoner med Activision om det, og på Instagram la han til:

"Takk til Activision, Neversoft (RIP) og alle dere som spilte THPS i de formative årene. Jeg skal ikke røpe noe mer om seriens fremtid, men det vil bli en fremtid."

Om det betyr remastere, nyinnspillinger eller noe helt nytt vet vi ikke ennå - men vi vet at ethvert tegn på liv er bedre enn ingen.

Hva er ditt beste minne fra Tony Hawk's Pro Skater?