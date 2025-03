Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 bekreftet og lanseres i juli

HQ

Rykter, åpenbare hint og mye lekket informasjon sørget for at mange av dere visste at nyinnspillinger av Tony Hawk's Pro Skater 3 og Tony Hawk's Pro Skater 4 var på vei. Activision og utviklerne hos Iron Galaxy klarte imidlertid å holde én ting hemmelig frem til den offisielle avsløringen.

Traileren nedenfor bekrefter at Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 lanseres på PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series X/S (også på Game Pass Ultimate og PC Game Pass) den 11. juli. Det er imidlertid noen måter du kan spille det på tidligere enn det. De av dere som forhåndsbestiller hvilken som helst versjon av spillet på noe annet enn Switch vil få tilgang til en demo en gang i juni, mens de som forhåndsbestiller Digital Deluxe- eller Collector's-utgavene vil få spillet allerede 8. juli.

Jeg tipper at ganske mange vil gjøre det, ettersom traileren viser at begge spillene har blitt laget på nytt fra grunnen av, akkurat som den første nyinnspillingen. Skaterne, parkene og triksene vi elsket vil se bedre ut, mens noen, men ikke alle, av de flotte sangene fra spillene høres i bakgrunnen. Bare en håndfull sanger er bekreftet å komme tilbake akkurat nå: "Ace of Spades" av Motorhead, "Amoeba" av Adolescents, "Mass Appeal" av Gang Starr, "96 Quite Bitter Beings" av CKY, "Not the Same" av Bodyjar og KRS-Ones "Outta Here". Iron Galaxy nøyer seg likevel ikke med å bringe det klassiske innholdet til moderne plattformer.

De har også lagt til nye parker. Du kan se en av dem - Waterpark - i traileren. Både de gamle og nye parkene kan nytes ved å bruke de gamle skatere eller nye som Chloe Covell, Jamie Foy, Rayssa Leal, Yuto Horigome og Zion Wright. Vi får også litt ny musikk, selv om vi ikke får vite noe om den.

De av dere som vil teste ferdighetene deres mot andre spiller, vil kunne konkurrere mot alle, ettersom nyinnspillingene vil ha online flerspiller på tvers av plattformer for opptil åtte skatere. Kanskje du også vil vise dem verdens sykeste park? Da er det bra at en ny og forbedret Create-A-Park-modus også er inkludert.

Hvordan høres dette ut så langt?