Too Kyoo Games er i økonomiske vanskeligheter og trenger The Hundred Line: Last Defence Academy for å gjøre det bra

Nintendo Direct er uten tvil et flott (om ikke det beste) arrangementet for å vise verden din neste tittel som skal slippes. Å dømme etter den offentlige responsen på kunngjøringen deres, Too Kyo Games har alt på plass for å gjøre The Hundred Line: Last Defence Academy til en suksess for studioet, men sannheten er at for deres økonomi er det alt eller ingenting.

Ifølge et intervju med Famitsu sier regissør og forfatter Kazutaka Kodaka (Danganronpa og Master Detective Archives: Rain Code) at utviklingen av The Hundred Line: Last Defence Academy har tatt lang tid (omtrent seks eller syv år), og at det i løpet av denne tiden ble brutt en avtale med et større forlag, som nå er overtatt av Aniplex.

I tillegg har selve utviklingen hatt mange problemer, ettersom det opprinnelig var planlagt som et mindre spill i "indie-skala", men visjonen vokste, og det samme gjorde arbeidet. Dette har ført til at Too Kyo Games har måttet sette seg i gjeld for å få prosjektet i gang, som også er deres første originale IP.

La oss håpe at de lykkes med denne satsingen, for deres nylige arbeid har alltid vært mer enn bemerkelsesverdig og forskjellig fra resten av de japanske studioene.