Total War: Warhammer III utsatt til 2022

Da Creative Assembly kunngjorde Total War: Warhammer III i februar sa de at planen var at vi skulle få spillet en gang i høst, men som veldig mange andre har utviklingen blitt preget av pandemien og et ønske om å levere topp kvalitet.

Derfor har vi nå fått vite at Total War: Warhammer III utsettes til "tidlig i 2022" slik at utviklerne får litt mer tid på seg til å finpusse det hele. De lover uansett å fylle den ekstra ventetiden med en god del informasjon, så allerede i morgen skal vi få en nærmere titt på Grand Cathay-rasen i morgen.