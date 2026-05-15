Total War: Warhammer III viser Tiger Warriors i aksjon i ny fraksjonstrailer

HQ

Akkurat når du tror du har sett alt, slår Creative Assembly seg sammen med Games Workshop for å utdype litt ny Warhammer-lore, og legger til en helt ny rase av mennesker i den gamle verdenen i Tiger Warriors. Disse grusomme feline krigerne er ikke en hel fraksjon for seg selv, men de er et mektig tillegg til Cathayan-listen.

I den nye traileren for fraksjonsoversikten ser vi Bhashiva og hennes Tiger Warriors i aksjon. Tiger Warrior-enheten kommer i tre varianter. Basisversjonen bruker to økser, mens Tiger Warrior Stalkers kommer med kasteskiver, og Iron Claw Tiger Warriors har store guandao-stavvåpen. I tillegg til den legendariske Lord Bhashiva får vi også en spesiell Tiger Warrior Sawai Lord, som fungerer som en mindre kraftig versjon av den hvite tigeren selv. Som en unik helt får vi nærkampmagikeren Clawspeaker, som kan bruke vindene Beasts, Life og Shadows.

Ta en titt på traileren for å se litt Tiger Warrior-spill, og hold øynene åpne for den nye Legendary Lord-pakken, som kommer den 21. mai. Samme dag som Warhammer Skulls showcase, hvor vi vil se mange andre interessante Warhammer-kunngjøringer.