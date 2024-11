Total War: Warhammer IIIs Omens of Destruction-DLC kommer den 12. desember

HQ

Selv om vi har visst litt om den kommende Total War: Warhammer III DLC-en en stund nå, hadde vi ikke et navn å sette på DLC-en, og vi hadde heller ikke en kunngjøringstrailer som viste all den destruktive godheten som var på vei mot oss.

Nå har vi begge deler, da vi sammen med en ny trailer fikk avsløringen av DLC-tittelen: Omens of Destruction. Traileren ser keiser Karl Franz på et litt lavt punkt, da han er omgitt av Gorbad Ironclaw, Golgfag Maneater og U'Zhul the Skulltaker, som er de nye legendariske herrene for henholdsvis Greenskins, Ogre Kingdoms og Khorne.

Deretter får vi se hver av de nye herskerne banke dritten ut av en annen fraksjon, og vise frem de nye enhetene deres med mer. En personlig favoritt er den nye gigantiske squiggen for Greenskins, men det er mange nye enheter å fordype seg i.

Omens of Destruction slippes for Total War: Warhammer III den 12. desember, og kan ønskelistes nå via Steam.