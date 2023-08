Towerborne-kartet "er utformet som en godteributikk full av smakfulle godbiter"

HQ

En av de mest interessante titlene som ble avslørt under Xbox Games Showcase i juni, var Towerborne. Det er utviklet av Stoic (The Banner Saga) og ser ut til å være inspirert av Castle Crashers med co-op for opptil fire personer.

Xbox Wire har et intervju med både studioets medgrunnlegger og chief creative officer Arnie Jorgensen og senior kampdesigner Isaac Torres, der de deler noen nye detaljer om spillet. Førstnevnte avslører blant annet at de ønsket å gjøre det veldig enkelt å plukke opp og spille, uten å ofre dybden eller bare få det til å handle om å trykke på knapper:

"Spillet er rett og slett enkelt å plukke opp og kaste seg ut i, og enda bedre sammen med venner. Hvem som helst kan gripe en kontroller og ha det gøy med å trykke på knappene og samle bytter for å forbedre karakteren din. Kampene er spenstige og tilgjengelige for et bredt spekter av mennesker. Etter hvert som du spiller mer og går dypere inn i de våpenspesifikke kombinasjonene og evnene, innser du at kampene er langt dypere enn du først trodde. Du ser hodet til en sjefsfiende stikke opp av skyene lenger fremme på verdenskartet og har et nytt mål å sikte mot, men for å beseire den må du kanskje fornye Warclub og øke nivået på utstyret ditt ... spillet bare drar deg inn i det, og det er ikke en stresssimulator, det er bare moro."

Når det gjelder inspirasjonen, ser det ut til at det ikke bare er Castle Crashers Stoic har sett på, som Torres forklarer:

"En stor del av kampteamet består av designere og animatører som har jobbet med actionspill, beat 'em ups og slåssespill der denne typen følelse har høyeste prioritet. Vi har også designere som har jobbet med en rekke andre sjangre, som rollespill og MMO-er. Det er dette mangfoldet i teamet som har gjort det mulig for oss å hente inspirasjon fra mange ulike spill og samtidig skape vår egen identitet."

Intervjuet kommer også inn på det store verdenskartet, som du bruker til å utforske spillet. Jorgensen sier at tanken er at det skal være fylt med morsomme ting du kan gjøre:

"Kartet er din måte å utforske verdenen i Towerborne. Du vil kjempe deg ut fra det trygge klokketårnet, heks for heks ut i villmarken for å møte oppdagelser, historie, fiendeklynger, sjefsoppdrag og mer. Du vil finne kister med verdifulle gjenstander, oppsøke Umbra-ånder og låse opp veier til farligere områder gjennom farelisensoppdrag. Kartet er utformet som en godteributikk full av smakfulle godbiter som du kan kose deg med."

Towerborne lanseres neste år til PC og Xbox Series S/X. Det er også inkludert i Game Pass fra dag 1. Se ti splitter nye skjermbilder fra Gamescom nedenfor.