Trailer for del 2 av Invincible sesong 2 er blodigere og mer brutal enn noen gang

HQ

For tre uker siden ble det i en svært kort teaser annonsert at andre del av Invincible sesong 2 har premiere på Prime Video 14. mars. Nå er det mindre enn en måned til, så det er på tide å få en forsmak på hva som venter.

Den første traileren for Invincible sesong 2 del 2 starter kanskje ganske rolig, men det blir raskt klart at Mark Grayson og de andre superheltene og skurkene vil ha sine største og blodigste kamper hittil på tvers av ulike planeter og dimensjoner. Det ser definitivt ut til at disse fire siste episodene kommer til å være stappfulle av action, drama og alt derimellom, så jeg er veldig spent. Hva med deg?