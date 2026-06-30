Traileren til Cyberpunk: Edgerunners 2 byr på massevis av action

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Den andre teaseren for Cyberpunk: Edgerunners 2 er her, men den føles som den første ordentlige traileren, siden det er første gang vi ser hele gjengen i aksjon. Weak Kingsley, Talia Yang, Roman Carax og fyren som bare kalles D utgjør rollebesetningen, noe som gir en mindre gjeng med Edgerunners eller leiesoldater enn i forrige sesong. Det ser imidlertid ikke ut til at de vil ha mindre innflytelse på gatene i Night City.

Yang, Kingsley og D ser alle ut som om de kunne være på randen av cyberpsykose, men de er utrolig dyktige, slik traileren viser. Om de skal passe på Carax, eller om han bare skal følge etter dem med det lille kameraet sitt, er uvisst, ettersom traileren viser mer av rollebesetningen vår som enkeltpersoner enn som en gjeng. Det er spennende å se når - eller om - de vil slå seg sammen som et fullverdig team, men hver og en av dem virker utrolig interessant i seg selv.

Traileren varer i rundt 90 sekunder, og vi får ikke se så mye, men det gjør at vi gleder oss enda mer til den andre sesongen kommer ut i høst. La oss håpe at noen flere av våre elskede Edgerunners klarer seg helskinnet ut av Night City denne sesongen, men nå som Studio Trigger har satt en presedens for at ingen er trygge, er det vanskelig å tro at vi ikke vil trenge et akuttteam ved slutten av Edgerunners 2.