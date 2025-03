Trent Alexander-Arnold har blitt enig med Real Madrid om en femårskontrakt, sier kilder

HQ

Det har vært snakk om Trent Alexander-Arnold til Real Madrid i flere måneder, og nå ser det ut til at overgangen er klar og så godt som bekreftet. Det er ifølge talkSPORTs kilder, som sier at den 26 år gamle høyrebacken har blitt enig om en femårskontrakt, verdt £220 000 per uke. Dermed blir han lagkamerat med engelske Jude Bellingham, men forlater sin gamle klubb Liverpool, der han har spilt siden han var 6 år på juniorakademiet, og raskt klatret til topps, hvor han har spilt 349 kamper på førstelaget, scoret 22 mål, 87 målgivende pasninger og vunnet Champions League og Premier League.

Trent Alexander-Arnolds kontrakt går ut i slutten av juni, så han vil kunne komme til klubben 1. juli på en fri overgang. Ifølge talkSPORT har spilleren vært i diskusjoner med Real Madrid siden januar, hvor den spanske klubben forsøkte å signere ham i vinter, men da Liverpool var i ferd med å vinne Premier League, ga det ikke mye mening å dra da.

Alex Crook fra talkSPORT sa at Alexander-Arnold hadde valgt å ikke snakke offentlig om kontraktssituasjonen sin, i motsetning til Mohamed Salah, og "han har forsøkt å være så respektfull som mulig, og han ønsket ikke å forårsake noen form for distraksjon for Liverpools tittelutfordring". En annen ekspert, Simon Jordan, la til at han tror Mo Salah og Virgil Van Dijk kan ende opp med å signere for Liverpool igjen, men ikke Trent. "De har tatt et kommersielt standpunkt om at det var mer verdifullt å få ut det de ønsket fra Trent enn å få en overgangssum tidligere i kontrakten hans."