Troy Baker er med i det neste spillet fra skaperne av The Last of Us og Uncharted

The Last of Us, Bioshock Infinite, Uncharted 4: A Thief's End, Batman: Arkham Knight, God of War, Far Cry 4, Death Stranding, Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain og listen kan fortsette. Troy Baker har spilt store roller i mange av de største og mest anerkjente spillene i verden, så det er ingen overraskelse at noen av de mest kjente utviklerne fortsetter å jobbe med ham. Dette inkluderer nok en gang Naughty Dog.

GQ var så heldige å få intervjue Troy Baker for å lage en profil om ham, og fikk en spesielt interessant detalj om fremtiden ut av ham. Baker bekreftet at han vil være med i Naughty Dog - skaperne av The Last of Us, Uncharted, Crash Bandicoot og Jak & Daxter, sitt neste spill. Den talentfulle skuespilleren sier spesifikt at han spiller en rolle i Neil Druckmanns nye, ennå ikke avdukede spill, så det er ikke sikkert at det faktisk er det neste spillet som utgis av Naughty Dog.

Det er fordi studioet har flere enkeltspillerspill i arbeid, selv etter å ha kansellert The Last of Us Multiplayer i desember i fjor. De av dere som vil hevde at dette nærmest er en bekreftelse på et nytt The Last of Us bør huske at kennelen bare bekreftet The Last of Us: Part III / The Last of Us 3 eller hva de vil kalle det tidligere i år, så det høres ut som Baker kan spille en hovedrolle i studioets nye IP som har vært under utvikling i ganske lang tid. Kanskje vi får svaret en gang i 2025...