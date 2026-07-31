Tsjekkia støttet i utgangspunktet Gianni Infantinos plan og så «pragmatiske fordeler for tsjekkisk fotball

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UEFA har utvetydig avvist FIFAs planer om å selge ut deler av VM til investorer, og har til og med truet med å boikotte VM og ikke delta i noen konkurranser dersom planen gjennomføres. Men mens UEFA hevdet at alle sine 55 medlemmer hadde blitt enige om ultimatumet, kan Tsjekkia tenke annerledes.

David Trunda, president i Det tsjekkiske fotballforbundet (FAČR), sa til SkySports onsdag at de så de «pragmatiske fordelene» ved samarbeidet, og at de 40 millioner dollar (opprinnelig 20 millioner) som FIFA har lovet hvert land dersom de signerer, vil gi verdifull ekstra finansiering til å støtte breddefotball og infrastrukturutvikling i landet.

«Selvfølgelig trenger vi flere detaljer, men mitt personlige synspunkt er at jeg kan se den positive effekten av FIFAs intensjoner», sa Trunda, som så langt er den eneste «ulydige» presidenten i et europeisk fotballforbund. Dette ble imidlertid sagt onsdag, før UEFA bekreftet boikotten og før også Asia samt Nord- og Mellom-Amerika avviste FIFAs planer. Nå mister Infantino støtte selv innenfor FIFA, så alt tyder på at planen er fullstendig dømt til å mislykkes...