TSM drar med sitt Overwatch 2 -team

Det er definitivt et mønster som dannes. Etter at en rekke historiske og ikoniske esportsorganisasjoner kommer tilbake til scener de en gang forlot på grunn av manglende muligheter, alt på grunn av Esports World Cup som er vertskap for store arrangementer basert på nevnte spill og tilbyr klubber et økonomisk insentiv og støtte til å bygge og signere vaktlister, ser vi nå lag forlate disse scenene igjen.

Nylig rapporterte vi om Fnatics beslutning om å drepe sitt Overwatch 2 -team bare noen måneder etter å ha reformert det, og nå gjør TSM lignende. Med begge byggelagene et par måneder i forkant av EWC, nå som arrangementet er pakket inn, har TSM bestemt seg for å kutte båndene med OW2-listen, alt med følgende uttalelse :

"Vi vil takke alle spillere og medlemmer av trenerteamet vårt som var en del av reisen vår i år. Det var en humpete vei, men vi er stolte av innsatsen og engasjementet dere alle har lagt ned."

TSM ble opprinnelig oppløst og gikk videre fra konkurransedyktig Overwatch tilbake i mai 2017, før de signerte en liste på nytt i mai 2024. Dette betyr at listen har vært i drift i fem måneder før den ble lagt ned igjen...