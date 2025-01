Tungvektsmester Oleksandr Usyk kunngjør at han vil spille fotball etter at han legger opp som bokser

HQ

Oleksandr Usyk, den ukrainske bokseren som slo Tyson Fury to ganger i fjor og er verdensmester i tungvekt, har sagt at han har tenkt å spille fotball når han legger opp som bokser. Teknisk sett er han faktisk allerede fotballspiller, selv om han knapt har spilt.

Usyk, 38, har fortsatt ingen planer om å pensjonere seg fra boksing, og en returkamp mot Daniel Dubois kan komme til å skje i år. Men da han snakket med podcasten The Ring, gjengitt av Daily Mail, insisterte han på at han vil være fotballspiller når han legger hanskene på hyllen, og sendte en melding til det ukrainske topplaget Dynamo Kiev.

"Jeg er en profesjonell spiller. Jeg har kontrakt med det ukrainske laget Polissya. Vi ligger nå på førsteplass. Kjenner du det ukrainske laget Shakhtar Donetsk? I dag vant Polissya". Det er ikke helt sant (Polissya ligger på femteplass i den ukrainske Premier League), og Usyk spilte bare én gang, som innbytter i 2022, da Polissya lå i andredivisjon.

Til tross for alderen har Usyk fortsatt planer om å spille fotball etter boksingen. Og selv om han lenge har spilt for Dynamo Kiev "fordi det var første gang jeg var på et profesjonelt stadion sammen med faren min", takker han for at Polissya ga ham muligheten, og sender en beskjed: "Men i fremtiden vil jeg score et mål [mot Dynamo]".