Turtles: Shredder's Revenge får endelig fysisk PS5-utgave

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ble utgitt i løpet av sommeren og ble meget godt mottatt, da både spillere og media så ut til å være enige om at det var utmerket retrounderholdning. Det er for øyeblikket tilgjengelig til PC, PlayStation 4 & 5, Switch Xbox One og Xbox Series digitalt og fysisk til PlayStation 4, Switch og Xbox one.

Versjonene for PlayStation 5 og Xbox Series har ingen tekniske fordeler (bortsett fra raskere lastetider takket være SSD) sammenliknet med PlayStation 4 og Xbox One, så du kan kjøpe disse spillene og nyte dem på den nyere maskinvaren.

Nå er det også annonsert en fysisk PlayStation 5-versjon, fra Tribute Games, som lanseres 15. november. Men den har én ulempe. For selv om du kan kjøpe den identiske PlayStation 4-utgaven og nyte den på PlayStation 5, vil ikke PlayStation 5-utgaven fungere på PlayStation 4. Utgiveren forklarer:

"This version is identical to the PS4's and doesn't include any additional feature or content ... There's no free upgrade. So if you wish to play on both PS4 and PS5 then the PS4 version is the way to go."

Likevel, hvis du ikke har spilt det ennå og absolutt vil ha en spesifikk fysisk PlayStation 5-versjon, kan vi likevel anbefale å skaffe denne. Det er et flott spill!