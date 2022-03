Twisted Metal-serien med Marvel-stjerne blir realitet på Peacock

HQ

Selv om vi har hørt snakk om Deadpool-forfattere og en Marvel-stjerne i hovedrollen har det aldri vært helt sikkert at PlayStation Productions' Twisted Metal-serie ville bli en realitet. Frem til nå.

Deadline forteller at streamingtjenesten Peacock har bestilt minst en sesong av Twisted Metal-serien. Samtidig spesifiseres det at humorserien sine episoder vil være en halvtime hver, og at Anthony Mackie fortsatt skal være klar for å spille John Doe. Dermed blir det forhåpentligvis litt mer fortgang i sakene fremover.