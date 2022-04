Two Point Campus - Forhåndstitt

HQ

Hvis du er fan av simulatorspill hvor man skal bygge intuitive byer og fasiliteter, har du uten tvil snublet over Two Point-serien fra før. Two Point Studios er tidligere kjent for Two Point Hospital, et spill hvor man skal skape et kompleks og funksjonelt sykehus for å behandle alle slags rare og merkelige lidelser. Utviklerne bak det lettbeinte og sjarmerende spillet løfter nå blikket ved å forlate sykehuspraksisen til fordel for jakten på kunnskap. Den 9. august (etter å ha blitt utsatt fra den opprinnelige lanseringsdatoen 17. mai) er det duket for studioets neste tittel, Two Point Campus, og i forkant av denne lanseringen har jeg fått anledning til å dykke dypere ned i spillet for å skape mitt eget universitet på to spesifikke lokasjoner.

Hvis du spilte Two Point Hospital vil det glede deg at Two Point Campus byr på en ganske lignende designstil. Brukergrensesnittet er svært strømlinjeformet og lett å både forstå og håndtere. Spillets visuelle opplevelse er lys, fargerik og svært detaljert. Og selve konseptet er sprøtt og rart og ikke altfor nedtynget av for mye realisme. Det jeg mener er at du kan få studenter som kommer til campus for å studere vitenskap, gastronomi eller trolldom, det bare avhenger av hvilke studieprogram du tilbyr.

Dette er det generelle grunnpremisset for hva Two Point Campus ønsker å være. I motsetning til Two Point Hospital er ideen bak spillet å gjøre seg lekre for studentene og gjøre alt man kan for å sørge for at de lykkes og oppnår de best mulige resultatene. Dette kan bety at du må tilby bibliotek for å tilpasse for ekstra selvstudium, rom med ekstrautstyr for å gi enda større utbytte av klasseromsundervisningen, eller at man bygger en rekke fasiliteter for å sørge for at studenter som møter opp er komfortable og fornøyde mens de bor på universitetet. Det er viktig å prioritere studentenes ønsker og behov ettersom du kun vil tjene penger gjennom suksess, bedre karakterer betyr et bedre rykte, som igjen fører til flere studenter og derav mer studieavgift for å finansiere ytterligere utvidelser og forbedringer av universitetet og tomten.

Selvfølgelig trenger dette systemet et formidabel og komplekst simuleringssystem i bunnen, og Two Point Campus virker definitivt å levere på dette området. Du må ta hånd om og sørge for bestått-prosenten ved å tilby store mengder med ressurser og utstyr for studentene som de kan bruke og lære av, trivselen ved å sikre at studentene har nok sosiale rom og mange måter underholde seg selv på utenom studietiden, samt renhold og hygiene ved å tilby toaletter, garderober, søppelbøtter og vaktmestre. Alt dette kommer på toppen av finansiering, sult-nivå, trivselen til de ansatte og til og med de sporadiske inspeksjonene. Det er virkelig mye å holde styr på her, men det blir porsjonert på en måte hvor det ikke blir overveldende så lenge du er på ballen og kontinuerlig sørger for forbedringer, utvidelser og håndtering av problemer som dukker opp. Hvis du ikke gjør dette, vil ting derimot raskt begynne å rakne.

Selv om man kan kjenne på påvirkningen fra Two Point Hospital i Two Point Campus, enten det gjelder det visuelle (begge spillene er tross alt en del av Two Point fylke-universet), forvaltningssystemet eller den helsprø fremtoningen, har Two Point Studios tatt store grep for å gjøre opplevelsen enda mer fri. Du er ikke lenger bundet til forhåndsdefinerte bygninger, ettersom du kan skape bygninger i dine egne størrelser og fasonger og til og med rive eller renovere bygninger som har blitt tilbudt. Dessuten kan du fikle med dekoren på campus (så lenge du holder deg på campustomten vel å merke), noe som betyr at naturforvaltningen også er under din kontroll slik at du kan plante og plassere trær, blomsterbed, benker, gangveier, fontener, skulpturer og mer etter eget ønske. Det beste med å gjøre alt dette er at Two Point Studios til og med har utviklet et nytt verktøysett for å gjøre tilpasningene kjempeenkle og fri for stress.

Men hva ville et universitet vært uten studenter? I Two Point Campus er det ikke bare din plikt å sørge for at undersåttene dine får opplæring og undervisning, men også å hjelpe dem å utvikle seg som mennesker. Du må hjelpe til med å organisere sosiale aktiviteter som klubber og studentforeningslag, og du må hjelpe studentene å utvikle forhold og vokse som mennesker til de blir uteksaminerte og kan representere universitetet ditt etter utdannelsen med gode minner fra studietiden sin. Alt dette må du gjøre mens studentene er til stede og på campus i løpet av det akademiske året, ettersom sommerferien tjener som en pause der du kan samle deg, utvide og forbedre der det er nødvendig og sørge for at du er klar for å tilby et nyere, større og bedre år enn tidligere.

Selv om det kanskje ikke er nødvendig å si, finnes det mye å utforske i spillet. Two Point Studios stopper ikke der, ettersom spillet vil tilby en rekke unike universiteter og bygningsmasser å bryne seg på, alle med sine egne spesialiteter. Dette kan for eksempel være gastronomi-spesialiserte Piazza Lanatra, der studentene kan navigere seg gjennom en rekke fine spisesteder på et universitet med base i det som virker å være en bykjerne inspirert av et italiensk bylandskap. Alternativt kan du ta på deg en annen utfordring i Freshleigh Meadows, der åpent rom er din største nemesis i et universitet plassert i det som ligner en liten engelsk landsby og som opererer med lave forventninger og høy takhøyde. I begge tilfellene er det ditt ansvar å plassere studentene i første rekke og skape det mest oppfyllende, spennende og komplekse universitetet du klarer for å trekke inn ulike studenter fra hele Two Point fylke. Det vil man virkelig få også, for da jeg satte opp mitt første vitenskapskurs hadde jeg åtte studenter som møtte hvorav én var goth, to var punkere med hanekam og én var det man kunne kalle den stereotype nerdete realfagsstudenten.

Poenget er at hvis simulator- eller forvaltningsspill er din greie, later Two Point Campus fra Two Point Studios til å bli enda et spill å holde øye med. Ut ifra det jeg har spilt ligger dette an til å bli et polert og strømlinjeformet spill som tilbyr spilleren rikelig med frihet og muligheter til å uttrykke seg ved å konstruere universitetet de alltid har drømt om å gå på. Det er også et veldig lettbeint og humoristisk spill som har det moro med den sanne naturen til det å studere på lavere grads nivå, der man har radioanlegg og annonsører som ofte kommer med teite og sjokkerende treffende kommentarer som «studentene minnes herved på at det ikke finnes noe som heter fritid.» Med mange områder å vinne og til og med en sandkassemodus som gir deg enda større frihet i spillestil, er Two Point Campus absolutt et spill å se nærmere på når det lanseres i august.