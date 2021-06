Two Point Campus vil la oss drive skole som vi vil i 2022

Takket være Microsoft Store kunne vi allerede være ekstremt sikre på at gjengen i Two Point Studios ville bringe Two Point Hospital-konseptet over til skoleverden, men det er uansett hyggelig å få det bekreftet med litt flere detaljer.

Spillet heter altså Two Point Campus, og vil lanseres på PC og "konsoller" en gang neste år. Da skal vi som navnet tilsier få skape og drive vårt eget universitet. Dette med en god dose humor, så det skal være mulig å ha noen ganske spesielle fag, forelesere, undervisningsrom, oppholdsrom og hva det måtte være.